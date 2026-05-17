◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節千葉―鹿島（１７日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は１７日、ホームで鹿島と対戦する。アウェーでの前回対戦はＭＦイサカの今季初ゴールが生まれたが１―２で敗れている。鹿島は千葉戦で勝ち点２以上を積めば自力で東地区首位が確定する。クラブ関係者によると、鹿島戦は今季ホーム最多入場者数を更新する見込みで、報道陣も昨季のＪ１昇格プレーオフ相当の約４０社９０人以上がすで