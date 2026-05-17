プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１７日までにＳａｒｅｅｅが首の治療のため、約１か月欠場することを発表した。Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭは「医師の診断を受けた結果、ドクターストップがかかり、今後のキャリアを最優先に考え、治療に専念する判断をいたしました」と説明し「試合を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げま