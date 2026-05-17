お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、過去の「絶望的な遅刻」のエピソードを明かした。【映像】8時間遅刻の顛末テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が5月15日に放送。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして宇野実彩子(AAA)、奥田修二(ガクテンソク)が登場した。番組では「大ピンチをチャンスに変えろ！」をテーマに、失敗したときの“あざとリカ