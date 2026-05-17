＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】「大森と遠藤」の新旧イケメン2ショット端正なルックス、学生時代の実績と実力で早くも注目を集める幕下最下位格付出の大森（追手風）と、元小結・遠藤の北陣親方とのファン垂涎の2ショットが実現。「男前がすぎる」「俳優かな」「こりゃ人気出るわ」など反響が相次ぐ一幕があった。大森は七日目、幕下五十六枚目・豪ノ勝（武隈）との3勝全勝対決を豪快な下手投げ