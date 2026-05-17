プロ野球セ・リーグは16日、3試合が行われました。3位巨人は4位DeNAと対戦。両チーム同点のまま迎えた7回、巨人は1アウト1塁3塁を作るとダルベック選手のピッチャーゴロがDeNAのフィルダースチョイスを誘い3塁ランナーの平山功太選手が本塁に生還、勝ち越しに成功しました。接戦を制した巨人が連勝を「5」に伸ばしました。首位ヤクルトと対戦した中日は初回、村松開人選手と石伊雄太選手のタイムリーで2点を先制します。3回には村