俳優高畑裕太（32）が16日、Xを更新。16年8月、群馬県前橋市のホテルで40代の女性従業員に乱暴したとして、群馬県警に強姦（ごうかん）致傷容疑で逮捕され、不起訴処分（起訴猶予）で釈放された件について言及した。「〜大切なお知らせ〜この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声明を発表させていただく運びとなりました。長文となりますが、ご一読いただけますと幸いです」と書き出し、4ページにもわたる声明を