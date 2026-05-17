4月27日にNetflixで配信された『地獄に堕ちるわよ』が、大きな反響を呼んでいる。本作は占い師として一世を風靡した細木数子（戸田恵梨香）の半生を描いた全9話の連続ドラマ。 参考：『地獄に堕ちるわよ』はなぜ想定外の怪作に？細木数子の「食い違う2冊の記録」を使い分けた脚本の妙 物語は、細木数子がテレビ番組で人気を博していた2005年から始まり、彼女の小説を書こうとしている作家・魚澄美乃里（伊藤沙莉）に数子が