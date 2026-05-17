8月に「長崎スタジアムシティ」で特別な公演に臨む、歌舞伎俳優の片岡 愛之助さん。 NIBの単独インタビューで、公演にかける意気込みを伺いました。 【NIB news every. 2026年4月27日放送より】 ◆映画『国宝』の演目をハピネスアリーナで公演 去年7月、長崎市のハピネスアリーナで県内初開催となった「歌舞伎舞踊特別公演」。 伝統と最新の設備が融合した舞台に、世代を超えて多くの観客