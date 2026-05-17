女優の吉岡里帆が、出演中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜夜８時）の予告画像を披露し反響を呼んでいる。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に小一郎（豊臣秀長）の正妻となる慶（ちか）役で出演している吉岡は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「明日“豊臣兄弟”第１９話。雪解け回です…刀傷や密通の謎が明かされ、ここからようやく夫婦になっていきます」と告知すると、着物を着崩して肩があらわになったシ