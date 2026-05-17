ワールドカップで、日本代表の対戦相手のひとつがスウェーデン代表に決まった。スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載されている「林陵平のフットボールゼミ」にて、元Jリーガーの林陵平さんに欧州プレーオフを経て出場権を手にしたスウェーデンを徹底解剖してもらった。【欧州の一流クラブの選手ばかり】「日本にとって嫌な相手、やりにくい相手がきたな、と思います」と林さんが話すように、スウェーデン代表のメンバーは