スキンケア時間をもっと楽しく、もっと特別にしてくれる限定アイテムが登場♡「enisie（エニシー）」シリーズから、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をデザインした限定パッケージの『エニシーグローパック Fantasy』が数量限定で発売されます。見た目の可愛さはもちろん、今回だけの特別処方や限定ステッカーなど、心がときめく魅力がたっぷり。毎日の美容時間をご褒美タ