俳優の間瀬翔太さんがインスタグラムを更新。2019年に難病といわれる「脳動静脈奇形」の告知を受け、治療を開始した間瀬さんが40歳を迎えたことを報告している。【写真】「美しい」難病告知から7年…開頭手術を経た現在の間瀬翔太さん間瀬さんは自身の病気について「33歳の時に急に脳出血で倒れて、調べてみたら10万人に1人の難病」と振り返り、「頭を開いて手術をして、今は後遺症と戦う障害者になりました。」と近況を報告。あわ