同僚右腕が明かした村上の意外な行動ホワイトソックス・村上宗隆内野手の意外な“願掛け”が明らかになった。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」が公式YouTubeで公開した動画で発覚。同僚のマイク・バシル投手が語った“秘密の儀式”が、話題を呼んでいる。同局のチャック・ガーファイン氏が、バシルにチームが好調の要因を尋ねると、村上と同学年でもある右腕は、得意げな表情で“魔法の杖”を取り出した。ガーファ
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