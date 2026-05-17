周知の通り、スポルティングのMF守田英正は、北中米ワールドカップの日本代表から落選した。１年以上、招集から遠ざかっていたとはいえ、それまでは主軸で、W杯のアジア最終予選ではMVP的な活躍を見せていただけに小さくない衝撃を与えた。その31歳は同日、シーズン終了を前にしてスポルティングからの退団を電撃的に発表。去就が注目されている。プレミアリーグの古豪リーズや世界屈指の強豪レアル・マドリーなどから関心