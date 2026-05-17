◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。打者出場２試合ぶり８号が飛び出すか、期待が集まる。相手先発右腕のソリアーノとは過去３打席対戦があり、２打数ノーヒット、１四球１三振の内容となっている。大谷は前日のエンゼルス初戦は「１