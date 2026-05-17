元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが衣装ショットを披露した。１７日に自身のインスタグラムを更新した田中は「きのうの衣装」と書き出すと、「最近水玉ばっかり買ってしまった」とつづり、写真をアップ。水玉柄のシャツと大胆な美脚が目に留まる、黒と白で統一されたモノトーンコーデを披露した。そして、「てかさてかさ夏になってきたらブレスレット（時計でも）は毎回つけたいっちゃけどオススメのお店あった