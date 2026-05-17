『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 西永彩奈が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 西永彩奈 ©栗山秀作／集英社 【プロフィール】西永彩奈（にしなが・あやな）1996年1月18日生まれ岡山県出身身長154cmB79 W57 H87お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye!』（エアーコン