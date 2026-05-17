【キーウ共同】英紙フィナンシャル・タイムズ電子版は15日、ウクライナに侵攻するロシア軍の巡航ミサイル「Kh101」に京セラの米子会社の製品が使用されていたと報じた。ウクライナ大統領府の資料によると、欧米で製造された100点以上が使われていた。ロシアが欧米の輸出規制を回避して入手したとみられる。