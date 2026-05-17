ダウンタウン・浜田雅功が、『浜ちゃんのこれが聖地や！』（2000年7月）以来26年ぶりとなるテレビ朝日での冠番組をスタート。本日5月17日（日）、『浜田雅功とアスリート幸福論』が放送される。この番組では、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化。そのドラマに深く迫っていくシリーズ企画だ。浜田とタッグを組むのは、『報道ステーション』（テレビ朝日系）のスポーツキャスターと