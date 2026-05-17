開催：2026.5.17 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 4 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が17日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとロイヤルズが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。 1回裏、4番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得