【カイロ共同】レバノン保健省は16日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が再開した3月2日以降のレバノンの死者が2969人になったと発表した。負傷者は9112人。レバノン停戦は17日で発効から1カ月。イスラエル軍は攻撃を続行し、ヒズボラも応戦の構えを崩しておらず、先行きが不透明な状況が続いている。レバノン南部から首都ベイルートに避難している男性サッバーグさん（38）は電話取材に「自宅に戻ることを願っ