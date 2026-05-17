プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。5位の楽天は3位ソフトバンクと対戦。2点を追いかける5回に村林一輝選手のソロ、さらに黒川史陽選手と浅村栄斗選手のタイムリーで逆転します。7回には渡邊佳明選手が押し出し四球を勝ち取り相手を突き放すと、最後まで逃げ切って3連勝としました。ソフトバンクは2回に山本祐大選手のヒットなどで作った満塁のチャンスを活かして先制に成功しますが、投手陣がリードを守れず4