日本時間7月27日、1万5000人に配布米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数1安打で本塁打は出ず、チームは5-10で敗れた。一方、夏にはボブルヘッド人形が配布されることが決まり、ファンからは様々な声が上がった。この日のカブス戦では本塁打は出なかったが、ここまで15本と量産し、チームを牽引している村上。メジャー定番グッズのラインアッ