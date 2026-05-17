町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が16日に放送され、“しーちゃん”こと元中学校教師のしずく（松本）が自身の過去を打ち明けると、ネット上には「しーちゃんの過去もまた重いな…」「可哀想に⋯」「理不尽だなぁ」などの反響が寄せられた。【写真】タツキ（町田啓太）と“人生の紙芝居”を作るしずく（松本穂香）『タツキ先生は甘すぎる！