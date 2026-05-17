Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第7話が16日に放送。エータ（宮舘）の“初めての嘘”に反響が集まっている。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第7話エータ（宮舘涼太）が温泉旅行についてくる温泉旅館で執筆作業をしたいという漫画家・榎モカ子（山崎静代）に誘われ、くるみ（臼田あさ美）は週末、温泉に行くことに。なぜか峻一郎（