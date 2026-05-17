ダウンダウン・浜田雅功が元朝日放送でフリーのヒロド歩美アナウンサーとＭＣを務める新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（テレビ朝日系列、午後１時５５分）が１７日に初回放送される。同番組は浜田とヒロドの“ペア”がトップアスリートの知られざる人間ドラマに迫る。トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひ