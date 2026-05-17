◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）第４８回新潟大賞典・Ｇ３が１６日、新潟競馬場の芝２０００メートルで行われ、７番人気のグランディア（西村淳）が待望の重賞初制覇を手にした。◆西村淳也騎手３度目の騎乗で初勝利。重賞は京都新聞杯（コンジェスタス）に続く今年３勝目、通算１５勝目。◆中内田充正調教師管理馬延べ３頭の出走で初勝利。重賞は阪急杯（ソンシ）以来、