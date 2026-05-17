第２子を出産したモデルで女優の冨永愛（４３）が、海を訪れた様子をアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「久しぶりの遠出」だったそう。「裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて。夏が来るね！」とワクワク。快晴の海ではしゃぐ様子を見せた。浜辺にはベビーカーも見え、赤ちゃんと訪れたようだ。冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・冨