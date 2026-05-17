飛行機での長旅は、密室ゆえに周囲の「客ガチャ」に外れるとかなりキツい。投稿を寄せた沖縄県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職）は、東南アジア勤務からの一時帰国で利用した深夜便で、とんでもない迷惑客に遭遇したという。羽田行きの日系航空会社のエコノミーに搭乗した男性。離陸直前に、真後ろの座席が急に騒がしくなった。「ウィンドウシートを予約していたはずなのに取れていない」騒いでいたのは50歳前後の