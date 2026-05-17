＜第168話です。169話はこちら＞【つづきを読む】【決め手は猫？】新選組との修羅場を竜馬が回避した奇策とは？坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜15巻が発売中。コミックス第16巻は5月18日発売です！今回が168話になります。169話も続けて読むことができ