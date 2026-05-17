北朝鮮の朝鮮中央通信は5月8日、金正恩総書記が7日に新型駆逐艦「崔賢」に乗船し、機動能力総合評価試験を視察したと伝えた。正恩氏は試験の結果に満足し、6月中旬に崔賢を海軍に引き渡すよう指示した。同通信が配信した写真によれば、西側メディアが「キム・ジュエ氏」と呼ぶ正恩氏の娘も同行した。【画像】北朝鮮ではなかなかお目に掛かれない黒いレザー・ジャケットに身を包んだキム・ジュエ…“ナゾの少女”が見せた、ロイヤ