政権中枢の内幕を伝える“匿名”政治コラム「赤坂太郎」。人を寄せ付けない高市早苗首相に対して、周囲の不満が鬱積しているという（文中敬称略）。【画像】首相との昼食を終えた麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行◆◆◆どす黒いまでの孤独――。自民党副総裁の麻生太郎が、首相在任中の立場を語った言葉だ。最終的に自らですべてを決断し、責任を一身に引き受けなければならない首相の重責を表現した言である。だ