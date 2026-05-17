「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）広島・森下暢仁投手（２８）が、５回５安打３失点でリーグワーストタイの５敗目（２勝）を喫した。初回に先制点を奪われるなど２点を失い、０−２の四回には佐藤輝に１１号ソロを浴びた。３盗塁も許した。直近登板３戦３連敗。さらにビジターでの登板は、昨季途中から９戦９敗となった。チームは、今季最多タイの借金９になった。猛虎の勢いにのみ込まれた。初回に奪われた２点が、