集中豪雨や洪水などが増える出水期を前に、関東地方の一都六県が連携して利根川の氾濫などを想定した水防演習が行われました。【写真を見る】集中豪雨や洪水などが増える時期を前に1都6県約1000人参加の水防演習群馬県きのう行われた水防演習は、群馬県千代田町で利根川の堤防が決壊・氾濫したという想定のもと、消防団などおよそ1000人が参加して行われました。地面に埋まった車から中に取り残された人を助け出すなど、様々な