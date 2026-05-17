【バンコク共同】タイの首都バンコク中心部の踏切で16日午後、貨物列車と路線バスが衝突する事故があった。バスが炎上し、乗客ら8人が死亡、30人以上が負傷した。周辺の複数の車やバイクも巻き込まれた。ロイター通信などが伝えた。報道によると、バスは信号待ちで線路上に停止していた。遮断機は作動していなかった。列車は衝突を避けるためブレーキをかけたが、間に合わなかったとしている。当局が詳しい事故原因を調べてい