新幹線のグリーン車でも見られない革張りの座席「最も豪華な私鉄特急」は何でしょうか。2013（平成25）年に登場してしばらくは、議論の余地がないほど傑出していた車両が近鉄の50000系電車「しまかぜ」です。【豪華！】近鉄「しまかぜ」の車内を見る（写真）その後、2020年に同等以上のプレミアムシートを備えた近鉄80000系電車「ひのとり」が登場。2023年には東武のN100系「スペーシアX」によって、「最も豪華な個室設備」は「