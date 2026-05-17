バイクに乗ることに、もっと自由があっていいーーそんな思いから生まれたのが、ダートフリーク（DIRTFREAK ELECTRIC POWER）の電動原付オフローダー「GE-N3」、通称「ゲンさん」です。ダートフリークといえば、オフロードバイクのアフターパーツや用品を長年手がけてきたこの道のプロフェッショナル。キッズ向け電動バイク「Meow」「Woof」に続く第3世代（Generation-3）として自社開発されたのが、このモデルなのです。法律上は、