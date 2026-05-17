ビジネス書や自己啓発本をたくさん読んでいるのに、記憶にも残らない――そんな経験がある人も多いのではないだろうか。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「本に書かれている、いいなと思ったことを1つでもやってみると大きく人生が変わる」と語る。今回は、「本を読んで変わる人と変わらない人の決定的な差」について伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、