ブルージェイズでの人気が高まりつつある岡本(C)Getty Images日本からやってきた“大物ルーキー”の存在は、さまざまな価値をもたらしている。今年1月、ブルージェイズは、ポスティングシステムの交渉期限が迫っていた岡本和真と4年6000万ドル（約94億円）の契約合意。ヤンキースやレッドソックスといった強豪球団も加わった争奪戦を制した。【動画】米絶賛！岡本和真、10号ソロを放つシーンをチェック開幕から適応力の高さ