慣れ親しんだ横須賀のグラウンドに戻ってきた倉本(C)萩原孝弘「育ててもらった場所」への感謝を力に変えてかつて縦縞のユニフォームに袖を通した倉本寿彦は、茅ヶ崎出身で、幼少期から生粋のベイスターズファンだった。とりわけ石井琢朗(現読売ジャイアンツ二軍監督)に憧れた少年は、2014年のドラフトでプロ入りを果たすと、そのレジェンドが背負った5番とショートのポジションを引き継いだ。 【関連記事】試練の9連戦を乗り切