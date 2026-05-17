飛行機の中で動き回る長男に手を焼いていたら、同じ便の女性客が一喝。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応は北海道在住の50代女性・Kさんは彼女の行動にとても助けられたという。＜Kさんからのおたより＞今から20年ほど前のことです。羽田発稚内着のANA機に、我が子3人と乗っていました。一番上の長男が落ち着かずちょろちょろして手を焼いていました。「お母さんが大変なんだから」