長く使っている万年筆は、購入当時の価格を忘れていることもあります。久しぶりに同じモデルや近い製品を調べると、「こんなに高かっただろうか」と感じる人もいるでしょう。 万年筆は日用品でありながら、素材や職人の技術が価格に反映されやすい筆記具です。では、万年筆は実際に値上がりしているのでしょうか。本記事で、価格が上がる理由や今後の見通しについて解説します。 万年筆は以前より高くなっている？