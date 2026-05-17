俳優の白洲迅がドラマのオフショットをアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「『余命３ヶ月のサレ夫』第４話今夜です。サレ夫いよいよ反撃。の前にドーナツもぐもぐ。」とつづり、ドーナツを頬張るチャーミングなオフショットを共有した。この投稿には「迅さんの笑顔安らぎます」「かわいいですね！」「もぐもぐタイムかわいい」「戦の前の腹ごしらえですね」「きっと白洲迅さんってホントはお茶目な