◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）第４８回新潟大賞典・Ｇ３が１６日、新潟競馬場の芝２０００メートルで行われ、７番人気のグランディア（西村淳）が待望の重賞初制覇を手にした。絶好調の人馬が勝利をたぐり寄せた。グランディアは先団の後ろで運ぶと直線では密集した馬群を縫うように早めに先頭へ。３度目の騎乗だった西村淳は、課題のソラを使わせないように左ムチで懸命に鼓