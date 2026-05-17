ボールを真っすぐ打つのは実は難しい。しかし、曲げ方を知っていれば、グリーンの狙い方もかなり変わってきます。 誰でも真似できるアイアンの曲げ方を小井戸コーチが伝授します！ どうせ曲がるならわざと曲げよう こんな景色ならフェード！ 球を曲げるのは難しいと思っている人は多いですが、ゴルフは真っすぐ打つほうがよほど難しい。真っすぐ狙っても球はなかなか真っすぐ飛んでく