オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニング「bills」では、4月22日（水）より「SPRING/SUMMER 2026 MENU」が全国8店舗でスタート。テーマは「シドニーから届く、気取らない探究心」。“世界一の卵料理”を提供する店としても有名な「bills」の2026年春夏メニューを「bills 大阪」にてさっそく味わってきました。パンケーキだけじゃない、新しいbillsの魅力をお届け。