若者のみなさんのなかには「車は欲しいけど、どれを買えばいいのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。本記事では、車業界歴30年以上のプロが、20代の男性/女性におすすめの車種15選を厳選。購入予算や維持費などについても解説しています。車選びに迷っている人は、ぜひ参考にしてください。【写真】20代におすすめ！ダイハツ「ミライース」※価格、サイズ、装備、相場は2026年4月20日時点の情報で、今後モデルチェ