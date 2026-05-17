スポーツ仕様のホンダ「軽ワゴン」に注目！2025年11月、ホンダの軽ワゴン「N-ONE」が一部改良を受け、走行性能を磨き上げた「RS」を中心に装備が大幅に拡充されました。あわせて「Premium Tourer（プレミアムツアラー）」の質感向上や、北欧の世界観を表現した特別仕様車「CRAFT STYLE（クラフトスタイル）」の追加も実施されています。【画像】これがホンダの軽ワゴン「N-ONE」です！ 画像を見る（30枚以上）この改良で最大