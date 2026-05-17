＜全米プロ3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を争う大会は、第3ラウンドが行われている。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！2日目に首位と1打差のトータル3アンダー・3位タイに浮上していた松山英樹だが、前半は苦戦。3番でボギーが先に来ると、7、8番も連続で落とした。それでも9番でこの日初バーディを奪い、トータル1アンダーで後半へ。現時点で首