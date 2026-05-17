2024年、八代市に熊本県初のプロバレーボールチームが誕生しました。 【写真を見る】県内初のプロバレーチーム「熊本ヴィレックス」“バレーで地元を盛り上げたい”兄弟で挑むトップリーグへの道 立ち上げたのは八代出身の兄弟です。「大好きなバレーで地元を盛り上げたい」その思いを胸に奮闘する二人を追いました。 熊本県八代市に拠点を置く、熊本県初の男子プロバレ&#